"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 16 серпня

Деталі

Евакуаційний потяг на 16 серпня:

• 16:30 — 234/233 Покровськ — Дніпро — Львів.

Доповнення

В “Укрзалізниці” додали, що час відправлення може змінюватись.

Нагадаємо

В Україні з 15-16 серпня змінився графік руху двох поїздів до Польщі. Рейси прискоряться – час у дорозі між Києвом та Варшавою зменшиться на півтори години, а між Києвом та Хелмом - на 40 хвилин.