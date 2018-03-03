"Укрзалізниця" призначила 16 додаткових поїздів на березень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У зв’язку зі святкуванням Міжнародного жіночого дня “Укрзалізниця” призначила ще чотири додаткові потяги. Загалом на березень призначено 16 додаткових поїздів, передає УНН з посиланням на повідомлення “Укрзалізниці”.
“Укрзалізниця” пропонує пасажирам планувати подорожі до Міжнародного жіночого дня. До раніше призначених поїздів додалися нові: з Києва та Харкова до Ужгорода, а також із Чернівців і Харкова до Одеси. Загалом уже призначено 16 додаткових поїздів та додаткові рейси “Інтерсіті”, — сказано у повідомленні.
-
- Поїзд № 224/223 Одеса — Київ курсуватиме 8 та 11 березня в обох напрямках.
-
- Поїзд № 258/257 Одеса — Львів вирушатиме 7 та 10 березня, у зворотному напрямку — 8 та 11 березня.
-
- Поїзд № 217/218 Київ — Івано-Франківськ — Рахів курсуватиме 7 та 10 березня до Західної України, а 8 та 11 березня — у зворотному напрямку.
-
- Поїзд № 177 Київ — Хмельницький здійснить рейси 8 та 11 березня.
-
- Поїзд № 152/151 Київ — Херсон здійсніть рейси 8 березня.
-
- Поїзд № 191/192 Київ — Львів курсуватиме 7, 8 та 11 березня.
-
- Поїзд № 179 Дніпро — Київ — рейси 8 та 11 березня.
-
- Поїзд № 197/198 Київ — Ковель курсуватиме 7 та 11 березня.
-
- Поїзд № 207 Київ — Ужгород курсуватиме 7 та 10 березня в напрямку Ужгорода та 8 й 11 березня — зворотно.
-
- Поїзд № 235 Харків — Ужгород вирушатиме з Харкова 7 та 10 березня. Зворотно вирушатиме 8 й 11 березня.
-
- Поїзд № 246 Одеса — Чернівці вирушить з Одеси 9 березня. Зворотно 10 березня.
-
- Поїзд № 270/269 Одеса — Харків вирушатиме з Одеси 6 й 11 березня. Зворотно відправлення 7 та 12 березня.
-
- Поїзд № 276/275 Львів — Дніпро курсуватиме 6, 9 та 11 березня.
-
- Поїзд № 249/250 Київ — Івано-Франківськ — Чернівці курсуватиме 7 та 10 березня, у зворотному напрямку 8 та 11 березня.
-
- Поїзд № 202/201 Жмеринка — Київ вирушить 7 березня з Жмеринки. А 12 березня поїзд вирушить з Києва.
-
- Поїзд № 292/291 Хмельницький — Київ вирушить 7 березня з Хмельницького. 12 березня поїзд вирушить з Києва.
-
Також у додаткові рейси вирушать наступні швидкісні поїзди:
-
- № 787/788 Харків — Костянтинівка — курсуватиме 7 та 8 березня.
-
- № 747 Київ — Тернопіль вирушить з Києва 5 та 24 березня. У зворотному напрямку 6 та 25 березня.
-
- № 720/719 Київ — Харків відправиться з Києва 13 березня. У зворотному напрямку з Харкова поїзд вирушить 14 березня.
-
Нагадаємо, цього року “Укрзалізниця” планує оновити склад пасажирських вагонів, а також запровадити низку нових напрямків для подорожей українців.