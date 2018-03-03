"Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов на март

“Укрзализныця” предлагает пассажирам планировать путешествия к Международному женскому дню. К ранее назначенным поездам добавились новые: из Киева и Харькова в Ужгород, а также из Черновцов и Харькова в Одессу. Всего уже назначено 16 дополнительных поездов и дополнительные рейсы “Интерсити”, — говорится в сообщении.



Поезд № 224/223 Одесса — Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях.



Поезд № 258/257 Одесса — Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении — 8 и 11 марта.



Поезд № 217/218 Киев — Ивано-Франковск — Рахов будет курсировать 7 и 10 марта в Западную Украину, а 8 и 11 марта — в обратном направлении.



Поезд № 177 Киев — Хмельницкий осуществит рейсы 8 и 11 марта.



Поезд № 152/151 Киев — Херсон выполните рейсы 8 марта.



Поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта.



Поезд № 179 Днепр — Киев — рейсы 8 и 11 марта.



Поезд № 197/198 Киев — Ковель будет курсировать 7 и 11 марта.



Поезд № 207 Киев — Ужгород будет курсировать 7 и 10 марта в направлении Ужгорода и 8 И 11 марта — обратно.



Поезд № 235 Харьков — Ужгород будет отправляться из Харькова 7 и 10 марта. Обратно — 8 и 11 марта.



Поезд № 246 Одесса — Черновцы отправится из Одессы 9 марта. Обратно 10 марта.



Поезд № 270/269 Одесса — Харьков будет отправляться из Одессы 6 и 11 марта. Обратно отправление 7 и 12 марта.



Поезд № 276/275 Львов — Днепр будет курсировать 6, 9 и 11 марта.



Поезд № 249/250 Киев — Ивано-Франковск — Черновцы будет курсировать 7 и 10 марта, в обратном направлении —8 и 11 марта.



Поезд № 202/201 Жмеринка — Киев отправится 7 марта из Жмеринки. И 12 марта поезд отправится из Киева.



Поезд № 292/291 Хмельницкий — Киев отправится 7 марта из Хмельницкого. 12 марта — из Киева.



Также в дополнительные рейсы отправятся следующие скоростные поезда:



№ 787/788 Харьков — Константиновка — будет курсировать 7 и 8 марта.



№ 747 Киев — Тернополь отправится из Киева 5 и 24 марта. В обратном направлении 6 и 25 марта.



№ 720/719 Киев — Харьков отправится из Киева 13 марта. В обратном направлении из Харькова поезд отправится 14 марта.



Напомним, в этом году “Укрзализныця” планирует обновить состав пассажирских вагонов а также ввести ряд новых направлений для путешествий украинцев.