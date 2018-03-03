"Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов на март

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58687 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70468 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73385 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105913 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99809 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104291 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111289 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117058 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122742 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134236 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

10 марта, 15:11 • 39955 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 54956 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 84849 просмотра
Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

10 марта, 16:21 • 33414 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

20:15 • 21567 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 84849 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 105911 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 118853 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 186225 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 219570 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 54956 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101006 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 102784 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 108900 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 196524 просмотра
Актуальное
"Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов на март

"Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов на март

Киев  •  УНН

 • 12806 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. В связи с празднованием Международного женского дня “Укрзализныця” назначила еще четыре дополнительных поезда. Всего на март назначено 16 дополнительных поездов, передает УНН со ссылкой на сообщение “Укрзализныци”.

“Укрзализныця” предлагает пассажирам планировать путешествия к Международному женскому дню. К ранее назначенным поездам добавились новые: из Киева и Харькова в Ужгород, а также из Черновцов и Харькова в Одессу. Всего уже назначено 16 дополнительных поездов и дополнительные рейсы “Интерсити”, — говорится в сообщении.

  • Поезд № 224/223 Одесса — Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях.
  • Поезд № 258/257 Одесса — Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении — 8 и 11 марта.
  • Поезд № 217/218 Киев — Ивано-Франковск — Рахов будет курсировать 7 и 10 марта в Западную Украину, а 8 и 11 марта — в обратном направлении.
  • Поезд № 177 Киев — Хмельницкий осуществит рейсы 8 и 11 марта.
  • Поезд № 152/151 Киев — Херсон выполните рейсы 8 марта.
  • Поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта.
  • Поезд № 179 Днепр — Киев — рейсы 8 и 11 марта.
  • Поезд № 197/198 Киев — Ковель будет курсировать 7 и 11 марта.
  • Поезд № 207 Киев — Ужгород будет курсировать 7 и 10 марта в направлении Ужгорода и 8 И 11 марта — обратно.
  • Поезд № 235 Харьков — Ужгород будет отправляться из Харькова 7 и 10 марта. Обратно — 8 и 11 марта.
  • Поезд № 246 Одесса — Черновцы отправится из Одессы 9 марта. Обратно 10 марта.
  • Поезд № 270/269 Одесса — Харьков будет отправляться из Одессы 6 и 11 марта. Обратно отправление 7 и 12 марта.
  • Поезд № 276/275 Львов — Днепр будет курсировать 6, 9 и 11 марта.
  • Поезд № 249/250 Киев — Ивано-Франковск — Черновцы будет курсировать 7 и 10 марта, в обратном направлении —8 и 11 марта.
  • Поезд № 202/201 Жмеринка — Киев отправится 7 марта из Жмеринки. И 12 марта поезд отправится из Киева.
  • Поезд № 292/291 Хмельницкий — Киев отправится 7 марта из Хмельницкого. 12 марта — из Киева.

Также в дополнительные рейсы отправятся следующие скоростные поезда:

  • № 787/788 Харьков — Константиновка — будет курсировать 7 и 8 марта.
  • № 747 Киев — Тернополь отправится из Киева 5 и 24 марта. В обратном направлении 6 и 25 марта.
  • № 720/719 Киев — Харьков отправится из Киева 13 марта. В обратном направлении из Харькова поезд отправится 14 марта.

Напомним, в этом году “Укрзализныця” планирует обновить состав пассажирских вагонов  а также ввести ряд новых направлений для путешествий украинцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы