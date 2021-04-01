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Укрзалізниця: жодних обмежень щодо руху поїздів через Київ наразі немає

Київ • УНН

 • 13094 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Укрзалізниця не обмежуватиме висадку/посадку у Києві до спеціального розпорядження комісій з ТЕБ та НС. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу “Укрзалізниці”.

Цитата

“Укрзалізниця наголошує, що чинний розклад руху по Києву та області залишається без змін, а відтак жодних обмежень висадки/посадки не буде впроваджено до того, як Державна або регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не ухвалять відповідне рішення”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що це стосується як поїздів далекого сполучення, так і приміських електричок до/або через Київ.

“Зі свого боку Укрзалізниця закликає пасажирів подорожувати лише у разі крайньої необхідності та з обов’язковим дотриманням маскового режиму на вокзалах та у поїздах аби максимально убезпечити себе, інших пасажирів та працівників залізниці, які йдуть на особистий ризик задля недопущення транспортного колапсу”, — наголошується в повідомленні.

Також Укрзалізниця посилює карантинні заходи. Санітарна обробка вагонів проводиться в кожному пункті формування та обороту після кожного рейсу: виконуються сухе, вологе прибирання, дезінфекція внутрішніх приміщень вагонів обробка поверхонь найбільшого контакту (ручки, поручні, відкидні сидіння, кнопки зливу, раковини тощо). Працівники залізничного транспорту повною мірою забезпечені засобами індивідуального захисту та антисептиками.

Окрім того, в Укрзалізниці нагадали, що транспортні обмеження вводитимуться окремими рішеннями відповідних Державних або регіональних комісій по кожному регіону, а не автоматично за фактом потрапляння регіону до офіційного переліку “червоних зон” за рішенням МОЗ. 22 березня 2021 року Кабінет Міністрів України погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для “червоних зон”.

Доповнення

Київ запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Школи і дитсадочки закриють, громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.

У 21 області України та у Києві перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. “Червоних” зон за поширенням коронавірусу досі 11.

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