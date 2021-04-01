Укрзализныця: никаких ограничений касательно движения поездов через Киев на данный момент нету
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Укрзализныця не будет ограничивать высадку/посадку в Киеве до специального распоряжения комиссии по ТЭБ и ЧС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу “Укрзализныци”.
Цитата
“Укрзализныця отмечает, что действующий расписание движения по Киеву и области остается без изменений, а следовательно никаких ограничений высадки/посадки не будут введены до того, как Государственная или региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не примут соответствующее решение”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек до/или через Киев.
“Со своей стороны Укрзализныця призывает пассажиров путешествовать только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима на вокзалах и в поездах чтобы максимально обезопасить себя, других пассажиров и работников железной дороги, которые идут на личный риск для недопущения транспортного коллапса”, — отмечается в сообщении.
Также Укрзализныця усиливает карантинные мероприятия. Санитарная обработка вагонов производится в каждом пункте формирования и оборота после каждого рейса: выполняются сухая, влажная уборка, дезинфекция внутренних помещений вагонов обработка поверхностей большого контакта (ручки, поручни, откидные сиденья, кнопки слива, раковины и т.д.). Работники железнодорожного транспорта в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.
Кроме того, в Укрзализныце напомнили, что транспортные ограничения будут вводиться отдельными решениями соответствующих государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень “красных зон” по решению Минздрава. 22 марта 2021 года Кабинет Министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для “красных зон”.
Дополнение
Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. Школы и детсады закроют, общественный транспорт, в том числе метро, будут работать по спецпропускам.
В 21 области Украины и в Киеве превышен показатель госпитализаций больных через COVID-19. “Красных” зон из-за распространения коронавируса все еще 11.