Укрпошта заощадила близько 1 млрд грн через закупівлі на ProZorro - Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. За останні 4 роки Укрпошта заощадила близько 1 млрд грн, користуючись системою ProZorro. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“Укрпошта продовжує доводити, що державна компанія може бути успішною та сучасною. Лише за 4 останні роки національному поштовому оператору вдалося заощадити близько 1 млрд грн на закупівлях через систему ProZorro”, — сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
За його словами, у період з 2016 по 2020 роки було проведено близько 11 тис. торгів, у яких взяли участь понад 5600 учасників.
“Попереду найбільша інвестиційна програма за всю історію Укрпошти — це комп’ютеризація та цифровізація роботи, а також будівництво перших сортувальних центрів. Робота Ігоря Смілянського та всієї команди — приклад для інших”, — додав Владислав Криклій.
Зазначається, що найбільше компанії вдалося заощадити на закупівлі 2700 POS-терміналів (8,5 млн грн), придбанні майже 4-х тисяч персональних комп’ютерів для працівників (15,6 млн грн) та електроенергії (понад 24 млн грн).
“Крім цього, Укрпошта стала першою у публічних закупівлях пального для 200+ точок локації авто за найнижчими у системі цінами, брендової ІТ-техніки та паперу для друку, а також природного газу через сховище. Компанія також приєдналася до факторингу, отримала три поспіль щорічні винагороди „Zakupki.кращі“, уклала рамкові угоди на пальне, газ, електроенергію, папір, брикети та страхування через систему, здійснила відбір постачальників для угод лізингу через систему та почала приймати товар із залученням конкурентів постачальника”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, від реалізації непрофільних активів Укрпошта отримала вже 100 млн грн.