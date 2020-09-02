Від реалізації непрофільних активів Укрпошта отримала вже 100 млн гривень - Криклій

Вказується, що було проведено 22 успішні аукціони, в яких змагалися 78 учасників. Вартість продажу лотів Укрпошти зросла у 1,7 рази – стартова вартість проданих об’єктів становила 58 млн грн, а фінальна 100 млн грн. Аукціони були конкурентними – в середньому 3,5 учасники на кожен із лотів.

За словами міністра, найбільше покупців зацікавив продаж будівлі на Військовому проїзді у Києві - в цьому аукціоні зареєструвалося 12 учасників, а початкова ціна лоту зросла утричі.

"У квітні ми розпочали процедуру продажів непрофільних активів підприємствами галузі. Укрпошта першою долучилась до цього процесу, 100 млн гривень, які надійшли від реалізації непрофільних активів на рахунки компанії, будуть спрямовані на модернізацію Укрпошти. Те, що вартість проданих лотів в 1,7 рази перевищує стартову вартість свідчить про прозорість та конкуренцію під час аукціонів", - зазначив Владислав Криклій.

Зазначається, що сума за результатами торгів по 22 об’єктах перевищила стартову на 42 млн грн. Лише три найуспішніші аукціони принесли 57 млн грн. Серед "перемог" Укрпошти – торги за будівлю поруч із залізничним вокзалом у Львові. Але будівля це – лише у документах, а реально – це залишки фундаменту, який продали за 18 млн грн. Усі отримані кошти компанія інвестує у розвиток інфраструктури.

"Укрпошта отримала на рахунки перші 100 млн грн за продаж неліквідного майна замість мільйонів щорічних витрат на утримання нерухомості, яка жодним чином не використовувалася національним поштовим оператором. Ми і надалі продовжуємо позбавлятися від активів, що не приносять дохід і потребують великих коштів на утримання: оголошуємо нові аукціони та виставляємо об’єкти на продаж. Найближчі торги проведемо 3-4 вересня, де лотами будуть будівлі у Броварах, Одесі та у Затоці. Запрошуємо усіх на майданчик ProZorrо.Продажі взяти участь у відкритих торгах і в конкурентному змаганні вибороти можливість придбати щось із переліку непрофільного майна Укрпошти", – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Серед найуспішніших лотів продажу нерухомості Укрпошти:

▪️ будівля у Львові поряд із аеропортом, вартість якої зросла у 1,7 рази і становила 21,25 млн грн;

▪️ виробничі приміщення у Львові біля залізничного вокзалу, де вартість зросла у понад 2,2 рази – до 18 млн грн;

▪️ будівля на Військовому проїзді в Києві, ціна якої збільшилася у понад тричі і фінально становила 18 млн грн.

Вказується також на те, що загалом національний поштовий оператор на першому етапі виставив на продаж 30 об’єктів (177 інвентарних одиниць). Їх загальна стартова ціна відповідно до незалежної оцінки становила 82,6 млн грн. На другому етапі державна компанія виставила на продаж ще 61 об'єкти, вартість яких була оцінена у 189 млн грн.

"Попередньо була проведена незалежна оцінка ринкової вартості майна Укрпошти. Компанію, що надає послуги із оцінки непрофільних об’єктів нерухомості, було обрано через відкриті торги в системі електронних закупівель ProZorro серед 12 компаній-учасників. Переможець цього тендеру протягом одного кварталу здійснює незалежну оцінку близько 300 інвентарних одиниць нерухомості. Загалом Укрпошта має в своєму портфелі понад 1,25 млн м2 нерухомості, із яких 132 тис. м2 не використовуються в господарській діяльності", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, Криклій розповів, як зміняться залізничні вокзали.