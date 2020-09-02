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От реализации непрофильных активов Укрпочта получила уже 100 млн гривен - Криклий

Киев • УНН

 • 11307 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. На счета Укрпочты поступили первые 100 млн гривен за продажу недвижимости, которая не используется в хозяйственной деятельности. Об этом сообщил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства, передает УНН.

От реализации непрофильных активов Укрпочта получила уже 100 млн гривен - Криклий

Указывается, что было проведено 22 успешных аукциона, в которых соревновались 78 участников. Стоимость продажи лотов Укрпочты выросла в 1,7 раза - стартовая стоимость проданных объектов составила 58 млн грн, а финальная 100 млн грн. Аукционы были конкурентными - в среднем 3,5 участника на каждый из лотов.

По словам министра, больше всего покупателей заинтересовала продажа здания на Военном проезде в Киеве - в этом аукционе зарегистрировалось 12 участников, а начальная цена лота выросла в три раза.

"В апреле мы начали процедуру продаж непрофильных активов предприятиями отрасли. Укрпочта первой присоединилась к этому процессу, 100 млн гривен, которые поступили от реализации непрофильных активов на счета компании, будут направлены на модернизацию Укрпочты. То, что стоимость проданных лотов в 1,7 раза превышает стартовую стоимость свидетельствует о прозрачности и конкуренции в ходе аукционов", - отметил Владислав Криклий.

Отмечается, что сумма по результатам торгов по 22 объектам превысила стартовую на 42 млн грн. Лишь три успешные аукционы принесли 57 млн грн. Среди "побед" Укрпочты - торги за здание рядом с железнодорожным вокзалом во Львове. Но здание это - только в документах, а реально - это остатки фундамента, который был продан за 18 млн грн. Все полученные средства компания инвестирует в развитие инфраструктуры.

"Укрпочта получила на счета первые 100 млн грн за продажу неликвидного имущества вместо миллионов ежегодных расходов на содержание недвижимости, которая никоим образом не использовалась национальным почтовым оператором. Мы и в дальнейшем продолжаем избавляться от активов, не приносящих доход и требуют больших средств на содержание: объявляем новые аукционы и выставляем объекты на продажу. Ближайшие торги проведем 3-4 сентября, где лотами будут здания в Броварах, Одессе и в Затоке. Приглашаем всех на площадку ProZorrо.Продажи принять участие в открытых торгах и в конкурентном состязании завоевать возможность приобрести что-то из перечня непрофильного имущества Укрпочты", - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Среди самых успешных лотов продажи недвижимости Укрпочты:

▪️ здание во Львове рядом с аэропортом, стоимость которой выросла в 1,7 раза и составила 21,25 млн грн;
▪️ производственные помещения во Львове возле железнодорожного вокзала, где стоимость выросла более чем 2,2 раза - до 18 млн грн;
▪️ здание на Военном проезде в Киеве, цена которого увеличилась более чем три раза и финально составляла 18 млн грн.

Указывается также на то, что в целом национальный почтовый оператор на первом этапе выставил на продажу 30 объектов (177 инвентарных единиц). Их общая стартовая цена в соответствии с независимой оценкой составила 82,6 млн грн. На втором этапе государственная компания выставила на продажу еще 61 объект, стоимость которых была оценена в 189 млн грн.

"Предварительно была проведена независимая оценка рыночной стоимости имущества Укрпочты. Компанию, предоставляющюю услуги по оценке непрофильных объектов недвижимости, избрали через открытые торги в системе электронных закупок ProZorro среди 12 компаний-участников. Победитель этого тендера в течение одного квартала осуществляет независимую оценку около 300 инвентарных единиц недвижимости. В общем Укрпочта имеет в своем портфеле более 1,25 млн м2 недвижимости, из которых 132 тыс. м2 не используются в хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Криклий рассказал, как изменятся железнодорожные вокзалы.

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