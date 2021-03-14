Марки, через які посварились Генштаб та Укрпошта, презентували у День добровольця

Цитата

"Марковий аркуш складається з 8 поштових марок. На марках представлені форми ракетних військ та артилерії, механізованих військ, військ протиповітряної оборони, гірської піхоти, танкових військ, армійської авіації, президентського полку та загальновійськова форма", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що марки вийдуть тиражем в 20 000 примірників.​

Автором маркового аркуша виступив Олексій Бондаренко.​

Що за скандал

Марки “Збройні сили України. Сухопутні війська” уже втигли наробити галасу в Україні. Так, "Укрпошта" спершу запланувала їх на 23 лютого, щоб нагадати всім про ЗСУ і "потролити" РФ. Утім, після заяв Генерального штабу ЗСУ було вирішено перенести випуск марок на 14 березня.

Додамо, в Україні сьогодні, 14 березня, відзначають День добровольця.