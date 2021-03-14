Марки, из-за которых поссорились Генштаб и Укрпочта, презентовали в День добровольца
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. "Укрпочта" начинает новую серию почтовых марок "Современная униформа". Первый выпуск посвящен формам одежды и знакам различия Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укрпочты" от 14 марта.
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"Марочный лист состоит из 8 почтовых марок. На марках представлены формы ракетных войск и артиллерии, механизированных войск, войск противовоздушной обороны, горной пехоты, танковых войск, армейской авиации, президентского полка и общевоенная форма", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что марки выйдут тиражом в 20 000 экземпляров.
Автором марочного листа выступил Алексей Бондаренко.
Добавим
Марки "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" уже успели наделать шума в Украине. Так, "Укрпочта" сначала запланировала презентацию на 23 февраля, чтобы напомнить всем о ВСУ и "потроллить" РФ. Впрочем, после заявлений Генерального штаба ВСУ было решено перенести выпуск марок на 14 марта.
Добавим, в Украине сегодня, 14 марта, отмечают День добровольца.