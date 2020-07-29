Укргідрометцентру необхідно 100 млн доларів на модернізацію, щоб піднятися до європейського рівня – Кульбіда

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. На сьогодні за підтримки уряду України необхідно реалізувати проект Європейського Союзу або Світового банку щодо модернізації гідрометеорологічної діяльності України. Вартість може становити до 100 млн доларів на 3 роки, і тоді Українська гідрометеорологічна служба підніметься до рівня Польської метеорологічної служби. Про це в інтерв’ю УНН розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

“Наша служба складається із обласних організацій, метеорологічних станцій, гідрологічних постів, авіаційно-метеорологічних, морських станцій — дуже багато всього. На все про все, на цій рік виділяється близько 600 млн гривень, склад працівників у нас близько 4,5 тисяч осіб, з цієї суми 85% — це заробітна плата, решта йде на підтримку діяльності”, — зазначив він.

За його словами, говорити про серйозний розвиток і модернізацію поки що не доводиться, тому що тих коштів, які виділяються у розмірі близько 10 млн на рік їх явно не достатньо.

“Але ми поступово проводимо заміну обладнання, там де можна і потрібно автоматизуємо, цього явно не достатньо, щоб говорити про якийсь прорив, про досягнення європейського рівня чи середньоєвропейського. Тому, ми багато часу витрачаємо на просування різних проектів, їх багато вже було реалізовано і з Європейським Союзом, і з НАТО, але цього явно не достатньо, ці всі вирішення питань доволі локальні, тому ми вважаємо, що на сьогодні за підтримки уряду України потрібно реалізувати проект Європейського Союзу або Світового банку стосовно модернізації гідрометеорологічної діяльності України. Вартість цього проекту нами оцінена, проекти пропозиції підготовлені, все нормально. Цей проект може становити до 100 млн доларів на 3 роки, і тоді наша гідрометеорологічна служба підніметься до рівня польської метеорологічної служби”, — додав Кульбіда.

Нагадаємо, Україна підписала черговий меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро від Європейського союзу. 

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