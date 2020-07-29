Укргидрометцентру необходимо 100 млн долларов на модернизацию, чтобы подняться до европейского уровня - Кульбида

"Наша служба состоит из областных организаций, метеорологических станций, гидрологических постов, авиационно-метеорологических, морских станций - очень много всего. На все про все, на этой год выделяется около 600 млн гривен, состав работников у нас около 4,5 тыс. человек, из этой суммы 85% - это заработная плата, остальное идет на поддержку деятельности", - отметил он.

По его словам, говорить о серьезном развитии и модернизации пока не приходится, потому что тех средств, которые выделяются в размере около 10 млн в год их явно не достаточно.

"Но мы постепенно проводим замену оборудования, там где можно и нужно автоматизируем, но этого явно недостаточно, чтобы говорить о каком-то прорые, о достижении европейского уровня или среднеевропейского. Поэтому, мы много времени тратим на продвижение различных проектов, их много уже было реализовано и с Европейским Союзом, и с НАТО, но этого явно недостаточно, все эти решения вопросов довольно локальные, поэтому мы считаем, что сегодня при поддержке правительства Украины нужно реализовать проект Европейского Союза или Всемирного банка по модернизации гидрометеорологической деятельности Украины. Стоимость этого проекта нами оценена, проекты предложения подготовлены, все нормально. Этот проект может составить до 100 млн долларов на 3 года, и тогда наша гидрометеорологическая служба поднимется до уровня Польской метеорологической службы", - добавил Кульбида.

Напомним, Украина подписала очередной меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского союза.