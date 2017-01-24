"Укргазвидобування" через суд розірвало договори з фірмами О.Онищенка – Н.Холодницький

"За результатами представництва державних інтересів прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у судовому розгляді позовів про розірвання договорів про спільну діяльність з указаними підприємствами, усі позови були задоволені на рівні апеляційної інстанції, а рішення судів вже набули законної сили“, - написав Н.Холодницький.

Він нагадав, що САП звернувся до суду з позовами про розірвання договорів про спільну діяльність ПАТ “Укргазвидобування” з ТОВ “Фірма ХАС”, ТОВ “Надра Геоцентр”, ТОВ “Карпатнадраінвест”, афілійованими з О.Онищенком.

“У противагу 8 мільйонам гривень прибутку одержаного за більш ніж 2 роки “співпраці” зі злочинцями, лише за 5 місяців роботи поза межами кабальних договорів підприємство (ПАТ “Укргазвидобування” — ред.) отримало понад 280 мільйонів гривень прибутку і це за умови того, що левова частка видобутого на тих самих основних засобах газу реалізується у якості пільгового населенню“, - додав керівник САП.

Він нагадав, що засновником та одноосібним акціонером ПАТ “Укргазвидобування” є НАК “Нафтогаз України”, власником якого є держава в особі Кабінету Міністрів.