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"Укргаздобыча" через суд разорвала договоры с фирмами А.Онищенко - Н.Холодницкий

"Укргаздобыча" через суд разорвала договоры с фирмами А.Онищенко - Н.Холодницкий

Киев • УНН

 • 5832 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура выиграла апелляции о расторжении договоров ПАО "Укргаздобыча" с фирмами, аффилированными с народным депутатом Александром Онищенко, которого подозревают в хищении средств ПАО "Укргаздобыча". Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель САП Назар Холодницкий, передает УНН.

"По результатам представительства государственных интересов прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры в судебном рассмотрении исков о расторжении договоров о совместной деятельности с указанными предприятиями, все иски были удовлетворены на уровне апелляционной инстанции, а решения судов уже вступили в законную силу", - написал Н.Холодницкий.

Он напомнил, что САП обратилась в суд с исками о расторжении договоров о совместной деятельности ПАО "Укргаздобыча" с ООО "Фирма ХАС", ООО "Надра Геоцентр", ООО "Карпатнадраинвест", аффилированными с А.Онищенко.

"В противовес 8 миллионам гривен прибыли, полученной за более чем 2 года "сотрудничества" с преступниками, только за 5 месяцев работы вне кабальных договоров предприятие (ПАО "Укргаздобыча" - ред.) получило более 280 млн гривен прибыли и это при условии того, что львиная доля добываемого на тех же основных средствах газа реализуется в качестве льготного населению", - добавил руководитель САП.

Он напомнил, что основателем и единоличным акционером ПАО "Укргаздобыча" является НАК "Нафтогаз Украины", владельцем которого является государство в лице Кабинета Министров.

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