Україну за добу намагались залишити сім порушників карантину

КИЇВ. 8 квітня. УНН. За добу на кордоні України співробітники Держприкордонслужби виявили відразу сімох осіб, які порушили правила самоізоляції. Більшість з них зупинили на Львівщині під час виїзду в Польщу. Про це інформує пресслужба ДПСУ, передає УНН.