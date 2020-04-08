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Україну за добу намагались залишити сім порушників карантину

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. За добу на кордоні України співробітники Держприкордонслужби виявили відразу сімох осіб, які порушили правила самоізоляції. Більшість з них зупинили на Львівщині під час виїзду в Польщу. Про це інформує пресслужба ДПСУ, передає УНН.

“Четверо з сімох порушників прибули в пункт пропуску "Краківець“, що на Львівщині. Троє з них — два чоловіки та одна жінка — їхали одним автомобілем. Під час перевірки за базами даних, з’ясувалося, що ці особи лише 6 квітня приїхали в Україну з-за кордону. Тоді, у пункті пропуску, усі вони підписали згоду та мали перебувати на добровільній самоізоляції до 20 квітня, але вже за добу знову опинилися на кордоні”, — повідомили прикордонники.

У ДПСУ зазначили, що за цим фактом прикордонники поінформували співробітників Національної поліції, які склали на порушників протоколи адмінпорушень за ст. 44-3 КУпАП.

Загалом, за даними прикордонників, в'їжджаючи в Україну під час карантинних обмежень, уже 155 тисяч осіб дали згоду на добровільну самоізоляцію.

“Загалом на державному кордоні України вже виявлено майже 30 осіб, які порушили правила самоізоляції”, — додали в пресслужбі.

Як повідомляв УНН, минулої доби, 7 квітня, до України повернулося ще понад 4800 громадян.

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