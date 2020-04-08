Украину за сутки пытались покинуть семь нарушителей карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. За сутки на границе Украины сотрудники Госпогранслужбы обнаружили сразу семь человек, нарушивших правила самоизоляции. Большинство из них остановили во Львовской области во время выезда в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Четверо из семи нарушителей прибыли в пункт пропуска "Краковец" во Львовской област. Трое из них - двое мужчин и одна женщина - ехали одним автомобилем. При проверке по базам данных, выяснилось, что эти лица лишь 6 апреля приехали в Украину из-за рубежа. Тогда, в пункте пропуска, все они подписали согласие и должны были находиться на добровольной самоизоляции до 20 апреля, но уже через сутки снова оказались на границе", - сообщили пограничники.
В ГПСУ отметили, что по данному факту пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции, составили на нарушителей протоколы админнарушений по ст. 44-3 КУоАП.
Всего, по данным пограничников, въезжая в Украину во время карантина, уже 155 тысяч человек дали согласие на добровольную самоизоляцию.
"В целом на государственной границе Украины уже выявлено около 30 человек, нарушивших правила самоизоляции", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 7 апреля, в Украину вернулось еще более 4800 граждан.