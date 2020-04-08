Украину за сутки пытались покинуть семь нарушителей карантина

КИЕВ. 8 апреля. УНН. За сутки на границе Украины сотрудники Госпогранслужбы обнаружили сразу семь человек, нарушивших правила самоизоляции. Большинство из них остановили во Львовской области во время выезда в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.