Україну треба відбудовувати за принципом "краще, ніж було" – віцепрем’єр-міністр Польщі

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 33367 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 79311 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 119619 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 171099 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 168625 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 169303 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 146974 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115173 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108425 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 307047 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.9 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 91804 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 180498 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 78013 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 66251 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 38437 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 180498 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 307048 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 568532 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 512524 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 713270 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 34439 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 91804 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119523 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142543 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156099 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Україну треба відбудовувати за принципом "краще, ніж було" – віцепрем’єр-міністр Польщі

Україну треба відбудовувати за принципом "краще, ніж було" – віцепрем’єр-міністр Польщі

Київ • УНН

 • 104688 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Підхід Польщі до післявоєнної відбудови України полягає у скеруванні допомоги на сфери з найбільш гострими та актуальними потребами. Тому допомогу потрібно давати вже зараз і за принципом "краще, ніж було". Про це під час конференції в Лугано заявив віцепрем’єр-міністр Польщі Пйотр Глинський, передає УНН.

Деталі

"Відбудова України має стати темою міжнародних дискусій в усіх міжнародних організаціях. Треба мати на увазі, що процес відбудови не повинен обмежуватися відбудовою довоєнного статусу кво. Це можливість відбудови за принципом “краще, ніж було”.

Ми маємо на меті закласти фундамент довгострокового розвитку країни і переконані, що надання україні статусу кандидата в члени ЄС сприятиме позитивним результатам цих зусиль. Польща готова відігравати важливу роль у відбудові України шляхом двостороннього співробітництва з українською стороною на урядовому, регіональному, місцевому та державному рівнях.

Наш підхід до відбудови – це скерування допомоги на ті сфери, де потреби є гострішими та найбільш актуальними. Це означає, що ми не повинні зволікати з нашою допомогою до того моменту, коли у нас є якісь політичні рішення. Україні треба надати значну фінансову допомогу у відбудові тут і зараз", – заявив Глинський.

Він також додав, що Польща вже в березні скерувала пропозиції до європейських комісій, яким чином можна було би сформувати підхід ЄС до відбудови України. У травні також була організована конференція у Варшаві, де були представлені зобов’язувальні на загальну суму 6 млрд доларів.

Нагадаємо

4 липня у швейцарському Лугано розпочалася конференція з питань відновлення України. Українська делегація презентувала проєкт відповідного плану та бачення післявоєнного розвитку країни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,098.20
Золото
$3,144.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,911.90