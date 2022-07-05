Україну треба відбудовувати за принципом "краще, ніж було" – віцепрем’єр-міністр Польщі

Деталі

"Відбудова України має стати темою міжнародних дискусій в усіх міжнародних організаціях. Треба мати на увазі, що процес відбудови не повинен обмежуватися відбудовою довоєнного статусу кво. Це можливість відбудови за принципом “краще, ніж було”.

Ми маємо на меті закласти фундамент довгострокового розвитку країни і переконані, що надання україні статусу кандидата в члени ЄС сприятиме позитивним результатам цих зусиль. Польща готова відігравати важливу роль у відбудові України шляхом двостороннього співробітництва з українською стороною на урядовому, регіональному, місцевому та державному рівнях.

Наш підхід до відбудови – це скерування допомоги на ті сфери, де потреби є гострішими та найбільш актуальними. Це означає, що ми не повинні зволікати з нашою допомогою до того моменту, коли у нас є якісь політичні рішення. Україні треба надати значну фінансову допомогу у відбудові тут і зараз", – заявив Глинський.

Він також додав, що Польща вже в березні скерувала пропозиції до європейських комісій, яким чином можна було би сформувати підхід ЄС до відбудови України. У травні також була організована конференція у Варшаві, де були представлені зобов’язувальні на загальну суму 6 млрд доларів.

Нагадаємо

4 липня у швейцарському Лугано розпочалася конференція з питань відновлення України. Українська делегація презентувала проєкт відповідного плану та бачення післявоєнного розвитку країни.