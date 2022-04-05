Україну пропонують долучитися до Парламентської асамблеї Франкофонії

Цитата

"Сьогодні Парламентська асамблея Франкофонії бере участь в посиленні демократичних інститутів, сприяє встановленню демократії та захисту прав людини. Україна теж захищає свої вікові демократичні цінності від неадекватності вселенського масштабу. Ми платимо кров'ю та сльозами, щоб бути вільними.

У французькій мові є такий вислів: Après la pluie le beau temps. Він означає, що після дощу буде сонце. Впевнений, після війни обов'язково буде наша спільна перемога!" - йдеться у повідомленні.

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