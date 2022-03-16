Стефанчук: 26 нардепів за кордоном, більшість виїхали без пояснення причин

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"Станом на сьогодні на ранок, по тій інформації, яка є у мене – 26-ть народних депутатів перебувають за кордоном. Але я мушу підкреслити, шо десь десять з них, це ті народні депутати, жінки - народні депутати, які були скеровані мною до Парламентської асамблеї Ради Європи", - зазначив голова ВР.

"Усі решта народних депутатів як проукраїнського штибу, вони працюють у ВР, а є і інші народні депутати, які виїхали з України. Причини мені наразі переважної більшості невідомі. Вони не знаходяться в Україні (...) Є представники переважно однієї фракції – це фракції ОПЗЖ. Вони переважно більшістю знаходяться за кордоном і про причини їхнього від’їзду – я їх не відряджав. Вони знаходяться там", - сказав Стефанчук.

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