Стефанчук: 26 нардепов за границей, большинство уехали без объяснения причин

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"По состоянию на сегодня на утро, по той информации, которая есть у меня - 26-ть народных депутатов находятся за рубежом. Но я должен подчеркнуть, что где-то десять из них это те народные депутаты, женщины - народные депутаты, которые были направлены мной в Парламентскую ассамблею Совета Европы", - отметил председатель ВР.

"Все остальные народные депутаты как проукраинского толка, они работают в ВР, а есть и другие народные депутаты, выехавшие из Украины. Причины мне пока неизвестны. Они не находятся в Украине (...) Есть представители преимущественно одной фракции - это фракции ОПЗЖ. Они преимущественно находятся за границей и о причинах их отъезда - я их не командировал. Они находятся там", - сказал Стефанчук.

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