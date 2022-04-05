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Украину предлагают присоединиться к Парламентской ассамблее Франкофонии

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в своем Facebook сообщил, что Украине предлагают присоединиться к Парламентской ассамблее Франкофонии. Об этом информирует УНН.

Украину предлагают присоединиться к Парламентской ассамблее Франкофонии

Цитата

"Сегодня Парламентская ассамблея Франкофонии участвует в усилении демократических институтов, способствует установлению демократии и защиты прав человека. Украина тоже защищает свои возрастные демократические ценности от неадекватности вселенского масштаба. Мы платим кровью и слезами, чтобы быть свободными.

Во французском языке есть такое выражение: Après la pluie le beau temps. Он означает, что после дождя будет солнце. Уверен, после войны обязательно будет наша общая победа!"- Говорится в сообщении.

Напомним

Стефанчук: 26 нардепов за рубежом, большинство уехали без объяснения причин.

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