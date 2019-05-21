Україну і Норвегію з'єднають прямими авіарейсами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Українсько-норвезьке партнерство буде посилене прямим авіаційним сполученням. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МЗС України.
"Важливим результатом українсько-норвезького діалогу з питання налагодження прямого авіасполучення між Україною та Норвегією стало оприлюднене сьогодні рішення авторитетної європейської авіакомпанії "Скандинавські авіалінії" (SAS) щодо започаткування у жовтні 2019 року прямого авіарейсу Київ-Осло", – заявив посол України в Норвегії В’ячеслав Яцюк.
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Польоти за маршрутом Київ-Осло будуть виконуватися тричі на тиждень щовівторка, щочетверга та щосуботи, починаючи з 26 жовтня 2019 року.
Посол України в Норвегії також вказав, що компанія-оператор цивільних аеропортів Норвегії Avinor ухвалила рішення використовувати у назві авіарейсу український правопис столиці України латиницею – Kyiv.
Нагадаємо, з початку минулого року в Україні було здійснено понад 40 тис. чартерних авіарейсів.