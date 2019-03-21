Українці почали частіше літати
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У січні-лютому літаками та іншими повітряними суднами перевезено на 10,5% більше пасажирів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Авіаційним транспортом у січні-лютому перевезено 1,5 мільйона пасажирів, зростання проти аналогічного періоду роком раніше - 10,5%.
Пасажирооборот авіатранспортом за два місяці 2019 року сягнув 3,42 млрд пас. км, що на 18,4% більше у порівнянні з січнем-лютим 2018 року.
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Загалом у січні-лютому 2019 року пасажирооборот усіма видами транспорту сягнув 15,15 млрд пас. км, що на 3,9% більше, ніж у січні-лютому минулого року.
Послугами пасажирського транспорту скористалося 685,4 млн пасажирів, або 94% від обсягу січня–лютого 2018 року.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АРК, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.