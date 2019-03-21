Украинцы стали чаще летать

Авиационным транспортом в январе-феврале перевезено 1,5 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - 10,5%.

Пассажирооборот авиатранспортом за два месяца 2019 года достиг 3,42 млрд пасс. км, что на 18,4% больше по сравнению с январем-февралем 2018 года.

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Всего в январе-феврале 2019 года пассажирооборот всеми видами транспорта составил 15,15 млрд пас. км, что на 3,9% больше, чем в январе-феврале прошлого года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 685,4 млн пассажиров, или 94% от объема января-февраля 2018 года.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории АРК, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.