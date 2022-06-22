Українцям, які втратили на війні близьких родичів, можуть дати відстрочку від призову: в Раду внесли законопроект

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Законопроект передбачає внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення переліку осіб, які звільняються від призову на військову службу під час мобілізації, у зв’язку із обставинами, такими як здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, а також забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Закон у разі ухвалення має забезпечити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації осіб, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також під час дії воєнного стану.

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Як писав УНН, у Верховній Раді зареєстрували законопроект №7256 щодо конфіскації майна зрадників і колаборантів.