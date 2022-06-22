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Украинцам, потерявшим на войне близких родственников, могут дать отсрочку от призыва: в Раду внесли законопроект

Украинцам, потерявшим на войне близких родственников, могут дать отсрочку от призыва: в Раду внесли законопроект

Киев • УНН

 • 81911 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о предоставлении отсрочки от призыва гражданам, потерявшим на войне близких родственников. Об этом говорится в пояснительной записке документа, пишет УНН.

Детали

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно расширения перечня лиц, освобождаемых от призыва на военную службу во время мобилизации, в связи с обстоятельствами, такими как осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях, а также обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Закон в случае принятия должен обеспечить отсрочку от призыва на военную службу при мобилизации лиц, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции, операции Объединенных сил, а также во время действия военного положения.

Напомним

Как писал УНН, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7256 о конфискации имущества предателей и коллаборантов.

Украинские Национальные Новости

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