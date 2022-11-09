Українцям у Грузії допоможуть з документами: коли і де прийматиме консул

Цитата

"11-12 листопада 2022 року в Грузії відбудеться виїзне консульське обслуговування громадян України працівниками консульського відділу посольства України в Грузії. Час: 11.11.2022 - з 10.00 до 18.00; 12.11.2022 - з 10:00 до 13:00. Ареса: м.Батумі, вул. Горгасалі, 163", - ідеться у повідомленні.

Деталі

У межах виїзних консульських обслуговувань громадяни України зможуть звернутися з питань:

• продовження строку дії закордонного паспорта;

• внесення інформації про дитину до паспортного документа батьків;

• видачі довідок, що посвідчують особу;

• надання консультацій з консульських питань, які виникають у громадян України, які прибули до Грузії з України в умовах війни.

Прийом громадян України буде здійснюватися у порядку живої черги.

Доповнення

Влада Грузії анонсувала, що в аеропортах країни запрацюють інформаційні центри для українських біженців.