Українцям у Грузії допоможуть з документами: коли і де прийматиме консул
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У місті Батумі (Грузія) 11-12 листопада відбудеться виїзне консульське обслуговування громадян України, які втікли від збройної агресії російської федерації. Про це повідомило посольство України в Грузії, передає УНН.
Цитата
"11-12 листопада 2022 року в Грузії відбудеться виїзне консульське обслуговування громадян України працівниками консульського відділу посольства України в Грузії. Час: 11.11.2022 - з 10.00 до 18.00; 12.11.2022 - з 10:00 до 13:00. Ареса: м.Батумі, вул. Горгасалі, 163", - ідеться у повідомленні.
Деталі
У межах виїзних консульських обслуговувань громадяни України зможуть звернутися з питань:
• продовження строку дії закордонного паспорта;
• внесення інформації про дитину до паспортного документа батьків;
• видачі довідок, що посвідчують особу;
• надання консультацій з консульських питань, які виникають у громадян України, які прибули до Грузії з України в умовах війни.
Прийом громадян України буде здійснюватися у порядку живої черги.
Доповнення
Влада Грузії анонсувала, що в аеропортах країни запрацюють інформаційні центри для українських біженців.