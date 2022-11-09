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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Українцям у Грузії допоможуть з документами: коли і де прийматиме консул

Українцям у Грузії допоможуть з документами: коли і де прийматиме консул

Київ • УНН

 • 558760 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У місті Батумі (Грузія) 11-12 листопада відбудеться виїзне консульське обслуговування громадян України, які втікли від збройної агресії російської федерації. Про це повідомило посольство України в Грузії, передає УНН. 

Цитата

"11-12 листопада 2022 року в Грузії відбудеться виїзне консульське обслуговування громадян України працівниками консульського відділу посольства України в Грузії. Час: 11.11.2022 - з 10.00 до 18.00; 12.11.2022 - з 10:00 до 13:00. Ареса: м.Батумі, вул. Горгасалі, 163", - ідеться у повідомленні.

Деталі

У межах виїзних консульських обслуговувань громадяни України зможуть звернутися з питань:

• продовження строку дії закордонного паспорта;
• внесення інформації про дитину до паспортного документа батьків;
• видачі довідок, що посвідчують особу;
• надання консультацій з консульських питань, які виникають у громадян України, які прибули до Грузії з України в умовах війни.

Прийом громадян України буде здійснюватися у порядку живої черги.

Доповнення

Влада Грузії анонсувала, що в аеропортах країни запрацюють інформаційні центри для українських біженців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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