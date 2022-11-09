Украинцам в Грузии помогут с документами: когда и где будет принимать консул

Цитата

"11-12 ноября 2022 года в Грузии состоится выездное консульское обслуживание граждан Украины работниками консульского отдела посольства Украины в Грузии. Время: 11.11.2022 - с 10.00 до 18.00; 12.11.2022 - с 10:00 до 13:00. Арес: г. Батуми, ул. Горгасали, 163", - говорится в сообщении.

Детали

В рамках выездных консульских обслуживаний граждане Украины смогут обратиться по вопросам:

• продления срока действия загранпаспорта;

• внесения информации о ребенке в паспортный документ родителей;

• выдачи справок, удостоверяющих личность;

• предоставления консультаций по консульским вопросам, возникающим у граждан Украины, прибывших в Грузию из Украины в условиях войны.

Прием граждан Украины будет осуществляться в порядке живой очереди.

Дополнение

Власти Грузии анонсировали, что в аэропортах страны заработают информационные центры для украинских беженцев.