Украинцам в Грузии помогут с документами: когда и где будет принимать консул
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В городе Батуми (Грузия) 11-12 ноября состоится выездное консульское обслуживание граждан Украины, которые бежали от вооруженной агрессии российской федерации. Об этом сообщило посольство Украины в Грузии, передает УНН.
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"11-12 ноября 2022 года в Грузии состоится выездное консульское обслуживание граждан Украины работниками консульского отдела посольства Украины в Грузии. Время: 11.11.2022 - с 10.00 до 18.00; 12.11.2022 - с 10:00 до 13:00. Арес: г. Батуми, ул. Горгасали, 163", - говорится в сообщении.
Детали
В рамках выездных консульских обслуживаний граждане Украины смогут обратиться по вопросам:
• продления срока действия загранпаспорта;
• внесения информации о ребенке в паспортный документ родителей;
• выдачи справок, удостоверяющих личность;
• предоставления консультаций по консульским вопросам, возникающим у граждан Украины, прибывших в Грузию из Украины в условиях войны.
Прием граждан Украины будет осуществляться в порядке живой очереди.
Дополнение
Власти Грузии анонсировали, что в аэропортах страны заработают информационные центры для украинских беженцев.