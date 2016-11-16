Українцям малодоступні якісні медичні консультації — опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Українцям малодоступні якісні безкоштовні консультації. При цьому кияни вважають, що якісніші консультації фахівців вони можуть отримати у приватних лікарнях, хоч це і коштує відповідно дорожче. Такі думки у коментарях УНН висловили жителі столиці під час опитування.
“Насправді я не вважаю, що в Україні доступне якісне консультування. По-перше, через обмеженість лікарів. По-друге, через бюрократію та хабарництво. По-третє, коли ти знаєш, як навчаються у медичному університеті, то тобі взагалі не хочеться йти до лікарів”, — зазначила киянка Софія.
Серед киян поширена думка, що у приватних клініках можна отримати кращу медичну консультацію. При цьому громадяни говорять, що оплачувати консультаційні послуги лікарів їм доводиться як у приватних, так і у державних закладах охорони здоров’я.
“У приватних, зрозуміло, краще, а хоча і державна клініка — все одно скрізь потрібно платити гроші, тому хоч наша влада і каже, що державна медицина є безкоштовною, але це все не так, бо все одно всюди потрібно платити. І загалом медицина (державна — ред.) є неякісною, що мене дуже бентежить. А лікарі злі, а злі — тому що не мають заробітної плати”, — сказав киянин Ігор.
Нагадаємо, за словами нардепа О.Мусія, у приватних лікарнях краща якість первинних консультацій лікаря.