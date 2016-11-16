Украинцам малодоступны качественные медицинские консультации - опрос

"На самом деле я не считаю, что в Украине доступно качественное консультирование. Во-первых, из-за ограниченности врачей. Во-вторых, из-за бюрократии и взяточничества. В-третьих, когда ты знаешь, как учатся в медицинском университете, то тебе вообще не хочется идти к врачам ", - отметила киевлянка София.

Среди киевлян распространено мнение, что в частных клиниках можно получить лучшую медицинскую консультацию. При этом граждане говорят, что оплачивать консультационные услуги врачей им приходится как в частных, так и в государственных учреждениях.

"В частных, разумеется, лучше, а хотя и государственная клиника - все равно везде нужно платить деньги, поэтому хоть наша власть и говорит, что государственная медицина является бесплатной, но это все не так, все равно везде нужно платить. И вообще медицина (государственная - ред.) является некачественной, что меня очень смущает. А врачи злые, а злые - потому что не имеют заработной платы ", - сказал киевлянин Игорь.

Напомним, по словам нардепа О.Мусия, в частных больницах лучшее качество первичных консультаций врача .