Українцям дозволили знімати з картки до 30 тис. грн у день у валюті

КИЇВ. 2 березня. УНН. Національний банк України послабив низку заборон на операції в іноземній валюті. Зокрема, з 1 березня 2022 року з рахунку клієнта в іноземній валюті можна знімати готівкою до 30 тис. грн в еквіваленті на день. Про це повідомили у НБУ, пише УНН.