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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Українцям дозволили знімати з картки до 30 тис. грн у день у валюті

Українцям дозволили знімати з картки до 30 тис. грн у день у валюті

Київ • УНН

 • 134536 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Національний банк України послабив низку заборон на операції в іноземній валюті. Зокрема, з 1 березня 2022 року з рахунку клієнта в іноземній валюті можна знімати готівкою до 30 тис. грн в еквіваленті на день. Про це повідомили у НБУ, пише УНН.

Деталі

Зокрема, з 1 березня передбачено можливість використання платіжних карток за кордоном для розрахунків та отримання готівки.

Вказано, що НБУ від моменту впровадження воєнного стану не вводив жодних обмежень на безготівкові розрахунки, у тому числі за кордоном.

"Національний банк замість повної заборони на видачу готівкових коштів з рахунку клієнта в іноземній валюті встановив обмеження обсягом до 30 тис. грн на день та визначив два виключення для цього обмеження", - йдеться у повідомленні.

НБУ також розширив перелік обмежень, що стосуються Росії та Білорусі, заборонивши:

  • зараховувати кошти на рахунки клієнтів-фізосіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих учасниками міжнародних платіжних систем, що здійснюють свою діяльність на території РФ та РБ;
  • приймати в Україні електронні платіжні засоби (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітовані учасниками відповідних міжнародних платіжних систем.

Додатково НБУ унормував інші питання, зокрема встановив рекомендації щодо здійснення інкасації банками. Одна з таких рекомендацій стосується проведення інкасації суб’єктів господарювання сфери роздрібної торгівлі, зокрема пропонується в першу чергу здійснювати інкасацію тих бізнес-суб'єктів, які безвідмовно приймають платіжні картки для оплати в усіх торгівельних мережах.

Доповнення

Нардеп Гетманцев заявив, що у магазинах не можуть вимагати платити виключно готівкою.

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