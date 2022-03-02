Українцям дозволили знімати з картки до 30 тис. грн у день у валюті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Національний банк України послабив низку заборон на операції в іноземній валюті. Зокрема, з 1 березня 2022 року з рахунку клієнта в іноземній валюті можна знімати готівкою до 30 тис. грн в еквіваленті на день. Про це повідомили у НБУ, пише УНН.
Деталі
Зокрема, з 1 березня передбачено можливість використання платіжних карток за кордоном для розрахунків та отримання готівки.
Вказано, що НБУ від моменту впровадження воєнного стану не вводив жодних обмежень на безготівкові розрахунки, у тому числі за кордоном.
"Національний банк замість повної заборони на видачу готівкових коштів з рахунку клієнта в іноземній валюті встановив обмеження обсягом до 30 тис. грн на день та визначив два виключення для цього обмеження", - йдеться у повідомленні.
НБУ також розширив перелік обмежень, що стосуються Росії та Білорусі, заборонивши:
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- зараховувати кошти на рахунки клієнтів-фізосіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих учасниками міжнародних платіжних систем, що здійснюють свою діяльність на території РФ та РБ;
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- приймати в Україні електронні платіжні засоби (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітовані учасниками відповідних міжнародних платіжних систем.
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Додатково НБУ унормував інші питання, зокрема встановив рекомендації щодо здійснення інкасації банками. Одна з таких рекомендацій стосується проведення інкасації суб’єктів господарювання сфери роздрібної торгівлі, зокрема пропонується в першу чергу здійснювати інкасацію тих бізнес-суб'єктів, які безвідмовно приймають платіжні картки для оплати в усіх торгівельних мережах.
Доповнення
Нардеп Гетманцев заявив, що у магазинах не можуть вимагати платити виключно готівкою.