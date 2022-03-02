Украинцам разрешили снимать с карточки до 30 тыс. грн в день в валюте
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Национальный банк Украины ослабил ряд запретов на операции в иностранной валюте. В частности, с 1 марта 2022 года со счета клиента в иностранной валюте можно снимать наличными до 30 тыс. грн в эквиваленте в день. Об этом сообщили в НБУ, пишет УНН.
Детали
В частности, с 1 марта предусмотрена возможность использования платежных карт за рубежом для расчетов и получения наличных.
Указано, что НБУ с момента внедрения военного положения не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты, в том числе за рубежом.
"Национальный банк вместо полного запрета на выдачу наличных денежных средств со счета клиента в иностранной валюте установил ограничения в размере до 30 тыс. грн в день и определил два исключения для этого ограничения", - говорится в сообщении.
НБУ расширил перечень ограничений, касающихся России и Беларуси, запретив:
-
- Зачислять средства на счета клиентов-физлиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных участниками международных платежных систем, осуществляющих свою деятельность на территории РФ и РБ;
-
- Принимать в Украине электронные платежные средства (включая переводы, осуществления расчетов и выдачу наличных), эмитированные участниками соответствующих международных платежных систем.
-
Дополнительно НБУ нормировал другие вопросы, в частности установил рекомендации по осуществлению инкассации банками. Одна из таких рекомендаций касается проведения инкассации субъектов хозяйствования сферы розничной торговли, в частности предлагается в первую очередь осуществлять инкассацию тех бизнес-субъектов, которые безотказно принимают платежные карты для оплаты во всех торговых сетях.
Дополнение
Нардеп Гетманцев заявил, что в магазинах не могут требовать платить исключительно наличными.