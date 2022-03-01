У магазинах не можуть вимагати платити виключно готівкою - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У магазинах не можуть вимагати платити виключно готівкою, не приймаючи картки - такі підприємці порушують закон. Про це сказав в ефірі одного з телеканалів голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, пише УНН.
Цитата
"Річ в тім, що соціальні виплати, пенсії – люди отримують на картки. Заробітні плати вони також отримують на картки. І те, що деякі магазини, деякі підприємства торгівлі змушують їх оплачувати виключно в готівці – порушують закон. Це безглуздо для бізнесу. Це абсолютне неподобство. І це є аморальним вчинком таких бізнесменів", - сказав Гетманцев.
Деталі
З іншого боку, вказав нардеп, є приклади, коли мережі не лише приймають картки, а ще видають на касах гроші з цих карток - так само, як в банкоматі.
Також Гетманцев подякував бізнесу, який перераховує податки наперед. "Це реальна допомога армії", - вказав він
"Інформація, яку ми маємо на сьогодні на ранок від ДПС, це перевиконання бюджету на 4,4 мільярди, попри війну", - зазначив Гетманцев.
Доповнення
Українці та міжнародна спільнота перерахували понад мільярд гривень на спецрахунок для ЗСУ.