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В магазинах не могут требовать платить исключительно наличкой - нардеп

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. В магазинах не могут требовать платить исключительно наличными, не принимая карточки - такие предприниматели нарушают закон. Об этом сказал в эфире одного из телеканалов председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, пишет УНН.

Цитата

"Дело в том, что социальные выплаты, пенсии - люди получают на карточки. Заработные платы они также получают на карточки. И то, что некоторые магазины, некоторые предприятия торговли заставляют их оплачивать исключительно в наличности - нарушают закон. Это бессмысленно для бизнеса. Это абсолютное безобразие. И это является аморальным поступком таких бизнесменов", - сказал Гетманцев.

Детали

С другой стороны, указал нардеп, есть примеры, когда сети не только принимают карточки, а еще и выдают на кассах деньги с этих карточек - так же, как в банкомате.

Также Гетманцев поблагодарил бизнес, перечисляющий налоги наперед. "Это реальная помощь армии", - указал он.

"Информация, которую мы имеем на сегодня на утро от ГНС, это перевыполнение бюджета на 4,4 миллиарда, несмотря на войну", - отметил Гетманцев.

Дополнение

Украинцы и международное сообщество перечислили более миллиарда гривен на спецсчет для ВСУ.

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