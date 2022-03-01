В магазинах не могут требовать платить исключительно наличкой - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В магазинах не могут требовать платить исключительно наличными, не принимая карточки - такие предприниматели нарушают закон. Об этом сказал в эфире одного из телеканалов председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, пишет УНН.
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"Дело в том, что социальные выплаты, пенсии - люди получают на карточки. Заработные платы они также получают на карточки. И то, что некоторые магазины, некоторые предприятия торговли заставляют их оплачивать исключительно в наличности - нарушают закон. Это бессмысленно для бизнеса. Это абсолютное безобразие. И это является аморальным поступком таких бизнесменов", - сказал Гетманцев.
Детали
С другой стороны, указал нардеп, есть примеры, когда сети не только принимают карточки, а еще и выдают на кассах деньги с этих карточек - так же, как в банкомате.
Также Гетманцев поблагодарил бизнес, перечисляющий налоги наперед. "Это реальная помощь армии", - указал он.
"Информация, которую мы имеем на сегодня на утро от ГНС, это перевыполнение бюджета на 4,4 миллиарда, несмотря на войну", - отметил Гетманцев.
Дополнение
Украинцы и международное сообщество перечислили более миллиарда гривен на спецсчет для ВСУ.