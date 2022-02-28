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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Українці та міжнародна спільнота перерахували понад мільярд гривень на спецрахунок для ЗСУ

Українці та міжнародна спільнота перерахували понад мільярд гривень на спецрахунок для ЗСУ

Київ • УНН

 • 148131 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Станом на 28 лютого 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, від українських громадян, підприємств в Україні, а також від міжнародної спільноти перераховано вже понад 1 млрд грн в еквіваленті. Частину цих коштів НБУ вже перерахував на потреби Національної гвардії України (450 млн грн), повідомляє УНН з посиланням на інформацію НБУ.

Деталі

Загалом кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу).

Відомство наголосило, що допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ за допомогою платіжної картки будь-якого банку будь-якої країни світу, і кошти надійдуть на спеціальний рахунок Національного банку.

Перерахувати кошти онлайн за допомогою платіжної картки можна тут.

Також, як і раніше, можна переказати кошти через банківський рахунок за реквізитами.

Доповнення

24 лютого Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

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