Украинцы и международное сообщество перечислили более миллиарда гривен на спецсчет для ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. По состоянию на 28 февраля 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, от украинских граждан, предприятий в Украине, а также от международного сообщества перечислено уже более 1 млрд грн в эквиваленте. Часть этих средств НБУ уже перечислил на нужды Национальной гвардии Украины (450 млн грн), сообщает УНН со ссылкой на информацию НБУ.
Детали
В целом средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в частности из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих других стран мира).
Ведомство отметило, что помочь Вооруженным Силам Украины можно, осуществив перевод с помощью платежной карты любого банка любой страны мира, и средства поступят на специальный счет Национального банка.
Перечислить средства онлайн с помощью платежной карты можно здесь.
Также, как и раньше, можно перевести средства через банковский счет по реквизитам.
Дополнение
24 февраля Национальный банк Украины принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины.