Українця зі зміненим прізвищем арештували в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Підконтрольні Росії правоохоронні органи Криму за рішенням суду взяли під варту нібито громадянина України, який змінив прізвище, щоб потрапити на територію анексованого півострова. Про це у вівторок повідомили в місцевому прикордонному управлінні ФСБ РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Стосовно українця обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, заарештованому російськими правоохоронцями в анексованому Криму загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Інцидент стався 5 січня в автомобільному пункті пропуску "Перекоп" на кордоні Криму і України, уточнили в російському прикордонному управлінні.
Вказано, що під час допиту "житель Херсонської області зізнався, що змінив прізвище і вже за новим паспортом намагався потрапити в Крим".
Нагадаємо, ФСБ РФ заявила про затримання українця на адмінмежі з Кримом.