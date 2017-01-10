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Украинца с измененной фамилией арестовали в Крыму

Украинца с измененной фамилией арестовали в Крыму

Киев • УНН

 • 8013 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Подконтрольные России правоохранительные органы Крыма по решению суда взяли под стражу якобы гражданина Украины, который сменил фамилию, чтобы попасть на территорию аннексированного полуострова. Об этом во вторник сообщили в местном пограничном управлении ФСБ РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В отношении украинца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, арестованному российскими правоохранителями в аннексированном Крыму грозит до четырех лет лишения свободы.

Инцидент произошел 5 января в автомобильном пункте пропуска "Перекоп" на границе Крыма и Украины, уточнили в российском пограничном управлении.

Указано, что во время допроса "житель Херсонской области признался, что сменил фамилию и уже по новому паспорту пытался попасть в Крым".

Напомним, ФСБ РФ заявила о задержании украинца на админгранице с Крымом.

 

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