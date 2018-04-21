Українців позбавлятимуть громадянства унаслідок добровільної участі у "виборах" в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко запропонував Верховній Раді проект закону, яким передбачається втрата українського громадянства людиною, яка брала участь у “виборах” в анексованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на проект закону переданий на розгляд Ради.
Підставою для втрати громадянства України стане “використання виборчого або іншого права, наданого іноземним громадянством або виконання обов’язків, покладених іноземним громадянством, що підтверджується даними публічних реєстрів або офіційних видань і сайтів державних органів або органів місцевого самоврядування іноземної держави”.
Також підставою для втрати українського громадянства є випадок, коли українець скористався під час в’їзду чи виїзду з України паспортом іноземної держави, що зафіксувала прикордонна служба.
Водночас набуття кримчанами громадянства РФ унаслідок дій окупаційної адміністрації Росії на території Криму вважається “недобровільним набуттям іншого громадянства”. Тож окупація півострова та вимушене отримання громадянства РФ у Криму не є підставою для втрати громадянства України. Добровільним набуттям громадянства іншої держави і надалі вважаються усі випадки, коли українець для отримання громадянства іншої держави звертався із заявою чи клопотанням відповідно до порядку національного законодавства.
Як повідомляв УНН, у ЄС прокоментували візит європейських політиків до Криму.