Украинцев будут лишать гражданства вследствие добровольного участия в "выборах" в Крыму

Основанием для потери гражданства Украины станет “использования избирательного или иного права, предоставленного иностранным гражданством или выполнения обязанностей, возложенных иностранным гражданством, что подтверждается данными публичных реестров или официальных изданий и сайтов государственных органов или органов местного самоуправления иностранного государства”.

Также основанием для потери украинского гражданства является случай, когда украинец воспользовался при въезде или выезде из Украины паспортом иностранного государства, зафиксировала пограничная служба.

В то же время приобретения крымчанами гражданства РФ вследствие действий оккупационной администрации России на территории Крыма считается “недобровольным приобретением другого гражданства”. Поэтому оккупация полуострова и вынужденное получения гражданства РФ в Крыму не является основанием для потери гражданства Украины. Добровольным приобретением гражданства другого государства и в дальнейшем считаются все случаи, когда украинец для получения гражданства другого государства обращался с заявлением или ходатайством в соответствии с порядком национального законодательства.

Как сообщал УНН, в ЕС прокомментировали визит европейских политиков в Крым.