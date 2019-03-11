Українців попередили про підвищення рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні, 11 березня на рiчках Закарпатської області будуть відбуватись підвищення рiвнiв води у річках. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“11 березня на рiчках Закарпатської областi будуть відбуватись підвищення рiвнiв води над рiвнями на 8 год 10 березня: на притоках та Верхній Тисi на 0,4 — 1,0 м; на ділянці Тиси В.Бичкiв — Вилок та у нижніх течiях рiчок на 1,0 — 1,6 м в межах корінних берегів, лише у нижніх течіях Боржави можливий початковий вихiд води на заплаву. На р.Тиса — м.Чоп продовжиться добiгання попередньоi хвилi паводку з пiдвищенням рiвнiв на 1,4 — 1,9 м в межах корiнних берегів”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, жителів Львівської області попередили про погіршення погоди.
Нагадаємо, по Україні у понеділок, 11 березня, очікується невеликий дощ, місцями сильний вітер. Температура повітря вдень сягатиме 10-18 градусів вище нуля, на високогір’ї Карпат впродовж доби — 1-6 градусів морозу.