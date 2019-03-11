Украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня, 11 марта на реках Закарпатской области будет происходить повышение уровней воды в реках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"11 марта на реках Закарпатской области будет происходить повышение уровней воды над уровнями на 8 часов 10 марта: на притоках и Верхней Тисе на 0,4 - 1,0 м; на участке Тисы В. Бычков-Вилок и в нижних течениях рек на 1,0 - 1,6 м в пределах коренных берегов, лишь в нижних течениях Боржавы возможно начальный выход воды на заводь. На Тиса - Чоп продолжится добегание предыдущей волныпаводка с повышением уровней на 1,4 - 1,9 м в пределах коренных берегов", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, жителей Львовской области предупредили о ухудшения погоды.
Напомним, по Украине в понедельник, 11 марта, ожидается небольшой дождь, местами сильный ветер. Температура воздуха днем достигнет 10-18 градусов выше нуля, на высокогорье Карпат в течение суток - 1-6 градусов мороза.