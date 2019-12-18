Українців попередили про підвищення дратівливості через погоду

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні протягом тижня очікуються як субкомфортні, так і дискомфортні погодні умови, за яких у людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, протягом 18 грудня погода може викликати субкомфортний стан, що супроводжується помірним теплонавантаженням, суб’єктивним тепловідчуттям – "дуже тепло".

Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість.

Терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - "прохолодно", може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету.

Подібний стан може супроводжувати і протягом 19 грудня, у четвер.

У той час, як у п’ятницю буде переважати дискомфорт. У такому стані людина відчуває значне навантаження на терморегуляційну систему, виникає ризик перегріву організму. Можуть відбуватись різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, а також неуважність, відмічається швидка стомлюваність.

Таке самовідчуття може супроводжувати і у суботу в першій половині дня. Проте вже після обіду та увесь день у неділю, знов відчуватиметься саме субкомфорт.

Як раніше повідомлялося в УНН, синоптики дали прогноз погоди на День святого Миколая.

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