Украинские предупредили о повышении раздражительности из-за погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в течение недели ожидаются как субкомфортные, так и дискомфортные погодные условия, при которых у людей могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Так, в течение 18 декабря погода может вызвать субкомфортных состояние, сопровождающееся умеренной теплонагрузкой, субъективным теплоощущением - "очень тепло".
Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.
Терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета.
Подобное состояние может сопровождать и в течение 19 декабря, в четверг.
В то же время, как в пятницу будет преобладать дискомфорт. В таком состоянии человек испытывает значительную нагрузку на терморегуляционную систему, возникает риск перегрева организма. Могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость.
Такое самоощущение может сопровождать и в субботу в первой половине дня. Однако уже после обеда и весь день в воскресенье, вновь будет ощущаться именно субкомфорт.
Как ранее сообщалось в УНН, синоптики дали прогноз погоды на День святого Николая.