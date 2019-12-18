Украинские предупредили о повышении раздражительности из-за погоды

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в течение недели ожидаются как субкомфортные, так и дискомфортные погодные условия, при которых у людей могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в течение 18 декабря погода может вызвать субкомфортных состояние, сопровождающееся умеренной теплонагрузкой, субъективным теплоощущением - "очень тепло".

Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.

Терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета.

Подобное состояние может сопровождать и в течение 19 декабря, в четверг.

В то же время, как в пятницу будет преобладать дискомфорт. В таком состоянии человек испытывает значительную нагрузку на терморегуляционную систему, возникает риск перегрева организма. Могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость.

Такое самоощущение может сопровождать и в субботу в первой половине дня. Однако уже после обеда и весь день в воскресенье, вновь будет ощущаться именно субкомфорт.

Как ранее сообщалось в УНН, синоптики дали прогноз погоды на День святого Николая.

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