Українці зможуть використовувати мобільний зв'язок у якості стаціонарного
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. НКРЗІ дозволила "Укртелекому" запустити пілотний проект з відновлення фіксованої телефонії за допомогою мобільного зв’язку. Він передбачає, що абоненти, які залишились без телефонного зв'язку через крадіжки мідного кабелю, зможуть користуватись мобільним зв'язком у якості стаціонарного, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.
“Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) не має заперечень щодо початку пілотного проекту ПАТ „Укртелеком“ з тестового відновлення фіксованої телефонії за допомогою мобільного зв’язку. Це допоможе „Укртелекому“ пришвидшити відновлення фіксованої телефонії у регіонах з великою кількістю крадіжок мідного кабелю”, — йдеться у повідомленні.
Як пояснили в “Укртелекомі”, проект реалізують за допомогою оператора “ТриМоб”.
“У абонентів зберігається їх номер телефону, доступ до екстрених служб, порядок набору інших номерів, їм доступні на вибір низка тарифних планів на фіксовану телефонію. Єдине, що змінюється — це телефонний апарат. Телефон нового зразка можна придбати або взяти в оренду за 1 грн/міс. Така пропозиція доступна як фізичним, так і юридичним особам”, — розповіли у компанії.
Зазначається, що проект розпочнеться у серпні 2018 року у низці населених пунктів Дніпропетровської області й триватиме 3 місяці. У разі позитивних результатів оператор зможе реалізовувати такі проекти і в інших регіонах.
Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив розпорядження “Про затвердження плану заходів щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку”.