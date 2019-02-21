Українці живуть в дуже обмежених житлових умовах - експерт

Він також зазначив, що достовірних цифр щодо забезпеченості українців житлом немає.

"Але давайте підемо таким шляхом: якщо взяти США, там 55-60 метрів на людину припадає, житлової площі, в залежності від міста. У країнах ЄС цей показник менше - близько 40 метрів на людину. Якщо взяти Україну - десь 17 метрів на людину. Якщо брати ці цифри, то можна зробити висновки, що ми живемо в дуже обмежених умовах. Молодь живе з батьками іноді по 2-3 покоління перебуває на одній житлоплощі. Природно є куди рости, але впираємося в питання грошей", - вважає експерт.

У той же час він відзначає, що в останні роки кількість угод з купівлі житла зросла, особливо на первинному ринку, де є можливість скористатися розстрочкою.

Як писав УНН, великі забудовники надають інвесторам різні фінансові інструменти, що дозволяють придбати житло навіть не маючи його повної вартості.

Так, наприклад, "Київміськбуд" надає іпотеку в рамках співпраці з трьома банками, серед них і "Глобус". Глава ХК "Київміськбуд" відзначає величезний попит на нове житло.

"Запит на нові об'єкти, зокрема в "Київміськбуді", дуже великий. Як і потреба людей в житлі в цілому. Що стосується собівартості будівництва, то, на думку наших аналітиків, і на думку інших експертів галузі, вона буде і далі зростати. Прогнозуємо зростання на 15-20%", - вважає Кушнір.

Також "Київміськбуд" пропонує інвесторам розстрочку і інші програми лояльності.

Відзначимо, що, згідно зі статистикою, у перенаселеному житлі проживає 45% населення України, тоді як в Європі - тільки 17%.