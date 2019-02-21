Украинцы живут в очень стесненных жилищных условиях - эксперт

Он также отметил, что достоверных цифр по обеспеченности украинцев жильем нет.

“Но давайте пойдем по такому пути: если взять США, там 55-60 метров на человека приходится, жилой площади, в зависимости от города. В станах ЕС этот показатель меньше — около 40 метров на человека. Если взять Украину — Украина где-то 17 метров на человека. Если брать эти цифры можно сделать выводы, что мы живем в очень стесненных условиях. Молодежь живет с родителями иногда по 2-3 поколения находится на одной жилплощади. Естественно есть куда расти, но упираемся в вопрос денег”, — считает эксперт.

В тоже время он отмечает, что в последние годы количество сделок по покупке жилья возросло, особенно на первичном рынке, где есть возможность воспользоваться рассрочкой.

Как писал УНН, крупные застройщики представляют инвесторам различные финансовые инструменты, позволяющие приобрести жилье даже не имея его полной стоимости.

Так, например, “Киевгорстрой” представляет ипотеку в рамках сотрудничества с тремя банками, среди них и “Глобус”. Глава ХК “Киевгорстрой” отмечает огромный спрос на новое жилье.

“Запрос на новые объекты, по крайней мере в "Киевгорстрое“, очень велик. Как и потребность людей в жилье в целом. Что касается себестоимости строительства, то, по мнению наших аналитиков, и по мнению других экспертов отрасли, она будет и дальше расти. Прогнозируем рост на 15-20%”, — считает Кушнир.

Также “Киевгорстрой” предлагает инвесторам рассрочку и другие программы лояльности.

Отметим, что согласно статистике в перенаселенном жилье проживает 45% населения Украины, тогда как в Европе — только 17%.