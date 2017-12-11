Українці з сімома медалями закінчили етап Кубку світу з велотреку в Чилі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Сантьяго (Чилі) відбувся етап світового Кубка з велотреку, на якому українські спортсмени зібрали цілий врожай нагород. Про це інформує прес-служба НОК України, передає УНН.
Наші велосипедисти здобули 7 нагород, 2 з яких - найвищого ґатунку.
Досвідчена Любов Басова святкувала перемогу у спринтерській гонці, а разом з колегою по команді Оленою Стариковою здобула "золото" в командному виступі у цій дисципліні. Ще одна нагорода у Басової в кейріні серед жінок, де вона посіла третє місце.
Лідер збірної серед чоловіків Андрій Винокуров на етапі в Чилі здобув дві медалі. На його рахунку "срібло" в кейріні та "бронза" в спринті.
Ще дві бронзові нагороди здобули Тетяна Клімченко та Роман Гладиш у дисципліні омніум серед жінок та чоловіків відповідно.
Нагадаємо, що на етапі Кубку світу в Манчестері доробок "жовто-блакитних" склав дві медалі.