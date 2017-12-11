Украинцы с семью медалями закончили этап Кубка мира по велотреку в Чили
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Сантьяго (Чили) состоялся этап мирового Кубка по велотреку, на котором украинские спортсмены собрали целый урожай наград. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
Наши велосипедисты получили 7 наград, 2 из которых - высшей пробы.
Опытная Любовь Басова праздновала победу в спринтерской гонке, а вместе с коллегой по команде Еленой Стариковой завоевала "золото" в командном выступлении в этой дисциплине. Еще одна награда в Басовой в кейрине среди женщин, где она заняла третье место.
Лидер сборной среди мужчин Андрей Винокуров на этапе в Чили получил две медали. На его счету "серебро" в кейрине и "бронза" в спринте.
Еще две бронзовые награды завоевали Татьяна Климченко и Роман Гладыш в дисциплине омниум среди женщин и мужчин соответственно.
Напомним, что на этапе Кубка мира в Манчестере доработок "желто-синих" составил две медали.