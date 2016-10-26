Українці вважають, що боротьба з корупцією в країні не ведеться - опитування

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Наразі в Україні для боротьби із корупцією задіяні два нових правоохоронних органи - Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро. Кореспондент УНН вирішив запитати у киян і гостей столиці, чи бачать вони результати роботи цих структур та чи можуть назвати хоча б кілька імен покараних корупціонерів.