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Українці вважають, що боротьба з корупцією в країні не ведеться - опитування

Українці вважають, що боротьба з корупцією в країні не ведеться - опитування

Київ • УНН

 • 10780 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Наразі в Україні для боротьби із корупцією задіяні два нових правоохоронних органи - Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро. Кореспондент УНН вирішив запитати у киян і гостей столиці, чи бачать вони результати роботи цих структур та чи можуть назвати хоча б кілька імен покараних корупціонерів.

За результатами опитування, більшість українців вважають, що боротьба с корупцією та корупціонерами в Україні фактично не ведеться.

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"Я мешканка Дніпра, і я не бачила, аби там велась боротьба с корупцією. Я часто зіштовхуюсь з цим і бачу, що абсолютно ніяких заходів не вживають проти цього. Корупціонери як були, так по цей день і залишаються на своїх посадах. І в медичній сфері, і в освітній корупція процвітає", - розповіла Олена.

Ті ж українці, які вважають, що у державі застосовуються міри проти корупціонерів, назвати жодного покараного не змогли.

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"Прізвища не назву, це напевно якісь судді та політики, але їх тільки показово начебто ловлять, а потім відпускають", - розповіла киянка Жанна.

Як повідомляв УНН, станом на 15 вересня детективи НАБУ розслідували 206 проваджень.

За словами посла ЄС в Україні Хьюга Мінгареллі, боротьба з корупцією в Україні є питанням десятиліть.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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