Українці вважають, що боротьба з корупцією в країні не ведеться - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Наразі в Україні для боротьби із корупцією задіяні два нових правоохоронних органи - Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро. Кореспондент УНН вирішив запитати у киян і гостей столиці, чи бачать вони результати роботи цих структур та чи можуть назвати хоча б кілька імен покараних корупціонерів.
За результатами опитування, більшість українців вважають, що боротьба с корупцією та корупціонерами в Україні фактично не ведеться.
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"Я мешканка Дніпра, і я не бачила, аби там велась боротьба с корупцією. Я часто зіштовхуюсь з цим і бачу, що абсолютно ніяких заходів не вживають проти цього. Корупціонери як були, так по цей день і залишаються на своїх посадах. І в медичній сфері, і в освітній корупція процвітає", - розповіла Олена.
Ті ж українці, які вважають, що у державі застосовуються міри проти корупціонерів, назвати жодного покараного не змогли.
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"Прізвища не назву, це напевно якісь судді та політики, але їх тільки показово начебто ловлять, а потім відпускають", - розповіла киянка Жанна.
Як повідомляв УНН, станом на 15 вересня детективи НАБУ розслідували 206 проваджень.
За словами посла ЄС в Україні Хьюга Мінгареллі, боротьба з корупцією в Україні є питанням десятиліть.